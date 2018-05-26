Урош Спайич подписал контракт с «Краснодаром»

Защитник Урош Спайич прибыл в расположение «Краснодара». Переход сербского игрока обороны оформлен официально.

Игрок сборной Сербии прошел медобследование и заключил с российским клубом контракт сроком до 2023 года.

Сообщалось, что трансфер Спайича из «Андерлехта» обойдется «Краснодару» в 6-7 миллионов евро.

"Краснодар" @FCKrasnodar оформил трудовое соглашение с Урошом Спаичем. Футболист, перешедший в ряды «горожан» из бельгийского «Андерлехта» @rscanderlecht , успешно прошел медобследование и подписал с клубом долгосрочный личный контракт, действие которого истекает летом 2023 года. pic.twitter.com/FDWwqQV2z0 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) May 26, 2018

В завершившемся сезоне 25-летний защитник провел за «Андерлехт» 28 матчей в чемпионате Бельгии и забил один мяч. За сборную Сербии Спайич выступает с 2015 года — на его счету 5 игр за национальную команду.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер «Краснодара»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»