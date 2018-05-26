Урош Спайич подписал контракт с «Краснодаром»

Автор: Владимир Шевелев 0

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Защитник Урош Спайич прибыл в расположение «Краснодара». Переход сербского игрока обороны оформлен официально.

Игрок сборной Сербии прошел медобследование и заключил с российским клубом контракт сроком до 2023 года.

Сообщалось, что трансфер Спайича из «Андерлехта» обойдется «Краснодару» в 6-7 миллионов евро.

В завершившемся сезоне 25-летний защитник провел за «Андерлехт» 28 матчей в чемпионате Бельгии и забил один мяч. За сборную Сербии Спайич выступает с 2015 года — на его счету 5 игр за национальную команду.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Краснодара» 

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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