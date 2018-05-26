РФПЛ опросит все клубы на предмет расширения лиги до 18 команд

Автор: Владимир Шевелев 0

РФПЛ. 27 тур. «Спартак» — «Ахмат» — 1:3. Москва. «Открытие Арена». 23 апреля 2018 г.

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига не планирует сокращения. Осталось узнать мнение клубов.

«О сокращении лиги речи не идет. Вчера, наоборот, поднимали вопрос о расширении. Даже постановление было. Шамиль Газизов попросил записать постановление, чтобы РФПЛ узнала мнения всех клубов о возможном расширении.

Сделаем опросный лист для руководителей клубов. Лично я считаю, что 16 клубов – это оптимально с точки зрения финансов», – сказал Прядкин.

В последний раз более 16 команд выступало в Высшем дивизионе (будущая РФПЛ) в 1997 году — тогда в лиге было 18 команд.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport24.ru

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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