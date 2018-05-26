РФПЛ опросит все клубы на предмет расширения лиги до 18 команд

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига не планирует сокращения. Осталось узнать мнение клубов.
«О сокращении лиги речи не идет. Вчера, наоборот, поднимали вопрос о расширении. Даже постановление было. Шамиль Газизов попросил записать постановление, чтобы РФПЛ узнала мнения всех клубов о возможном расширении.
Сделаем опросный лист для руководителей клубов. Лично я считаю, что 16 клубов – это оптимально с точки зрения финансов», – сказал Прядкин.
В последний раз более 16 команд выступало в Высшем дивизионе (будущая РФПЛ) в 1997 году — тогда в лиге было 18 команд.
Фото: Global Look Press
Источник: Sport24.ru