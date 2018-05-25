Адриен Рабьо о сборной Франции: «Выбор Дешама не имеет никакого смысла»

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо написал открытое письмо. В нем он объяснил свое решение отказаться от включения в резервный список сборной Франции на ЧМ-2018.

«Я подозревал, какой эффект произведет мое решение, но я не хочу, чтобы меня изображали как молодого незрелого футболиста, неспособного оценивать последствия своих действий.

Футбол – моя работа, но в то же время это моя страсть. Я много работал, чтобы подняться на самый высокий уровень, и все, чего я добился, стало возможным благодаря кропотливой работе.

У меня, как у всех футболистов, есть мечта играть за свою страну. Для меня честь и гордость надевать синюю футболку сборной. Побеждать вместе с Францией и за Францию – моя миссия. С 15 лет я представлял ее на всех юношеских уровнях в ожидании вызова в главную сборную.

Также я не позволю кому-либо обсуждать от моего имени мои отношения со сборной Франции. С момента моего дебютного вызова в мае 2016 года я провел 88 матчей за «ПСЖ», в том числе 13 в Лиге чемпионов, забил 9 мячей и завоевал 7 трофеев.

Если я решил выйти из резервного списка, значит, я считаю, что выбор тренера не имеет никакого смысла. Все эти годы был четкий месседж: выступление на клубном уровне открывает дверь в сборную. Я готов встретить последствия своего выбора при поддержке семьи и родных», – заявил Рабьо.

В минувшем сезоне Адриен провел 33 матча во французской Лиге 1, забил один мяч и отдал 6 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: RTL

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»