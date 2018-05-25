«Локомотив» хочет приобрести Дмитрия Живоглядова из «Уфы»

Автор: Владимир Шевелев 0

Уфа

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал об интересе со стороны «Локомотива» к защитнику «Уфы». «Железгодорожников заинтересовал» Дмитрий Живоглядов.

Ранее сообщалось, что на 23-летнего игрока претендуют «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА. Контракт Живоглядова с «Уфой» рассчитан до 2019 года.

«Есть еще один клуб, который рассматривает вероятность приобретения Живоглядова. Это московский «Локомотив». И его очень хочет прежде всего Юрий Семин, которому очень нравится Дмитрий.

Сейчас вопрос будет вынесен на совет директоров, который состоится в конце мая. Там также будут решаться вопросы по продлению контрактов с футболистами.Но в любом случае мнение тренера очень важно, и посмотрим, включится ли «Локомотив» по-настоящему в гонку за Дмитрия Живоглядова», – сказал Арустамян.

В минувшем сезоне 23-летний защитник провел за «Уфу» 28 матчей в РФПЛ, забил два мяча и отдал 4 голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: канал «Секретные материалы» на YouTube

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

РФПЛ. 16 тур. «Локомотив» — ЦСКА — 2:2. Москва. «РЖД Арена». 5 ноября 2017 г.

Юрий Семин: «Когда выигрываешь, все правильные: и тренер, и игроки, и операторы»

Илья Геркус

Агент Александр Маньяков: «К власти в «Зените» могут прийти братья Ротенберги. Геркус – их человек»

Yriy Semin

«Локомотив» подтвердил продление контракта с Семиным

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 