«Локомотив» хочет приобрести Дмитрия Живоглядова из «Уфы»

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал об интересе со стороны «Локомотива» к защитнику «Уфы». «Железгодорожников заинтересовал» Дмитрий Живоглядов.

Ранее сообщалось, что на 23-летнего игрока претендуют «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА. Контракт Живоглядова с «Уфой» рассчитан до 2019 года.

«Есть еще один клуб, который рассматривает вероятность приобретения Живоглядова. Это московский «Локомотив». И его очень хочет прежде всего Юрий Семин, которому очень нравится Дмитрий.

Сейчас вопрос будет вынесен на совет директоров, который состоится в конце мая. Там также будут решаться вопросы по продлению контрактов с футболистами.Но в любом случае мнение тренера очень важно, и посмотрим, включится ли «Локомотив» по-настоящему в гонку за Дмитрия Живоглядова», – сказал Арустамян.

В минувшем сезоне 23-летний защитник провел за «Уфу» 28 матчей в РФПЛ, забил два мяча и отдал 4 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: канал «Секретные материалы» на YouTube

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»