«Арсенал» ведет переговоры со Штефаном Лихтштайнером

«Арсенал» ищет укрепления обороны. «Канониры» заинтересованы в приглашении защитника «Ювентуса» Штефана Лихтштайнера.

Швейцарец, выступающий за туринский клуб с 2011 года, летом станет свободным агентом, поэтому может достаться лондонцам бесплатно.

В «Арсенале» полагают, что 34-летний игрок, который является давней трансферной целью клуба, добавит раздевалке «канониров» опыта и лидерских качеств.

В минувшем сезоне Лихтштайнер провел за «Ювентус» 32 матча во всех турнирах.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер инсайдера BBC Дэвида Орнштейна

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»