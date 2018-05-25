«Арсенал» ведет переговоры со Штефаном Лихтштайнером

Автор: Владимир Шевелев 0

Stephan Lichtsteiner

«Арсенал» ищет укрепления обороны. «Канониры» заинтересованы в приглашении защитника «Ювентуса» Штефана Лихтштайнера.

Швейцарец, выступающий за туринский клуб с 2011 года, летом станет свободным агентом, поэтому может достаться лондонцам бесплатно.

В «Арсенале» полагают, что 34-летний игрок, который является давней трансферной целью клуба, добавит раздевалке «канониров» опыта и лидерских качеств.

В минувшем сезоне Лихтштайнер провел за «Ювентус» 32 матча во всех турнирах.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер инсайдера BBC Дэвида Орнштейна

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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