С московским лидером бригад барсеточников провели разъяснительную беседу в преддверии ЧМ-2018

Сотрудники МВД РФ в Москве задержали уголовного авторитета Гурама Чихладзе по кличке Квежоевич. С ним была проведена профилактическая беседа в преддверии ЧМ-2018.

Как сообщается, Чиладзе контролирует карманных воров в столице. По данным СМИ, с ним была обсуждена тема активности бригад борсеточников в период проведения турнира — с 14 июня по 15 июля. Разъяснительная беседа была проведена в целях будущего уменьшения преступности на улицах Москвы, ведь кражи могут испортить впечатление от России у гостей чемпионата мира.

Напомним, в Москве матчи мундиаля пройдут сразу на двух аренах — «Лужниках» и «Открытие Арене». В общей сложности столица примет 12 матчей ЧМ.

Фото: Global Look Press

Источник: Росбалт