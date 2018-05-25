С московским лидером бригад барсеточников провели разъяснительную беседу в преддверии ЧМ-2018

Автор: Дмитрий Темников 0

Жеребьевка чемпионата мира 2018. Москва. Государственный Кремлевский Дворец. 1 декабря 2017 г.

Сотрудники МВД РФ в Москве задержали уголовного авторитета Гурама Чихладзе по кличке Квежоевич. С ним была проведена профилактическая беседа в преддверии ЧМ-2018.

Как сообщается, Чиладзе контролирует карманных воров в столице. По данным СМИ, с ним была обсуждена тема активности бригад борсеточников в период проведения турнира — с 14 июня по 15 июля. Разъяснительная беседа была проведена в целях будущего уменьшения преступности на улицах Москвы, ведь кражи могут испортить впечатление от России у гостей чемпионата мира.

Напомним, в Москве матчи мундиаля пройдут сразу на двух аренах — «Лужниках» и «Открытие Арене». В общей сложности столица примет 12 матчей ЧМ.

Фото: Global Look Press
Источник: Росбалт

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