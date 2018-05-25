Алешандре Пато: «Мое возвращение в «Милан»? Ничего нельзя исключать»

Экс-футболист «Милана» Алешандре Пато, ныне выступающий за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», поговорил о нынешнем состоянии итальянского клуба. Также 28-летний нападающий не исключил возможности своего возвращения в миланскую команду.

«Меня сильно печалит смотреть на «Милан» в таком состоянии, но болельщики должны быть терпеливы. Они помнят команду на своем пике, когда она сносила всех на своем пути, но вновь вернуть себе величие невозможно за один день. Мое возвращение в «Милан»? Сейчас у него китайские владельцы и я очень люблю итальянский футбол, так что это возможно. Мне осталось еще полтора года контракта в моем нынешнем клубе, так что ничего исключать нельзя», – сказал Пато.

Напомним, Пато выступал за «Милан» с 2007 по 2013 годы, провел за клуб 150 игр и отличился 63 забитыми мячами. С «россонери» бразилец становился победителем Серии А 2010/11 и выиграл Супрекубок Италии-2011.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta Dello Sport