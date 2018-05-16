Зинедин Зидан готов принять сборную Франции после ЧМ-2018

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассматривает вариант с работой в сборной Франции. Специалист знает об интересе со стороны Федерации футбола страны.

45-летний француз может перебраться в сборную по окончании сезона. Как утверждает источник, Зидану нравится тренировать «сливочных», но он считает, что его путь в этой команде подходит к концу.

После 37 туров чемпионата Испании «королевский клуб» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 75 очков. Кроме того, 26 мая мадридцам предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов. За победу в еврокубковом турнире им предстоит побороться с «Ливерпулем».

Фото: Global Look Press

Источник: El Confidencial