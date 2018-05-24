«Реал» и «Ливерпуль» назвали футболистов, которые вошли в заявку на финал Лиги чемпионов

«Реал» и «Ливерпуль» огласили имена игроков, вошедших в заявку на финальный матч Лиги чемпионов. В список обеих команд попало по 24 футболиста.

Заявка «Реала»: Кейлор Навас, Кико Касилья, Лука Зидан, Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Тео Эрнандес, Ашраф Хакими, Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Даниэль Себальос, Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.

Заявка «Ливерпуля»: Лорис Кариус, Натаниэл Клайн, Вирджил ван Дейк, Жоржиньо Вейналдум, Деян Ловрен, Джеймс Милнер, Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Джордан Хендерсон, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Садио Мане, Адам Лаллана, Симон Миньоле, Эмре Джан, Эндрю Робертсон, Дэнни Ингс, Доминик Соланке, Натаниэл Филлипс, Кертис Джонс, Дэнни Уорд, Бенджамин Вудберн, Рафаэл Камашу, Трент Александер-Арнольд.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве. Начало субботней встречи запланировано в 21:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Реал» (Мадрид), пресс-служба ФК «Ливерпуль»