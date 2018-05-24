«Зенит» назовет нового главного тренера на следующей неделе

Имя нового главного тренера «Зенита» станет известно на следующей неделе. Об этом сообщил президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко.

«На следующей неделе точно узнаем имя главного тренера «Зенита», – заявил функционер. Напомним, бывший главный тренер петербуржцев Роберто Манчини покинул команду по окончании сезона. С итальянским специалистом клуб с берегов Невы занял пятое место в РФПЛ, вылетел из Кубка России в 1/16 финала и прекратил борьбу за Лигу Европы на стадии 1/8 финала.

Основным кандидатом на пост главного тренера «Зенита» называют Сергея Семака. Также сине-бело-голубые могут подписать соглашение с Маурицио Сарри, который вчера покинул «Наполи».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sport24.ru