«Зенит» назовет нового главного тренера на следующей неделе

Автор: Дмитрий Темников 0

сергей фурсенко

Имя нового главного тренера «Зенита» станет известно на следующей неделе. Об этом сообщил президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко.   

«На следующей неделе точно узнаем имя главного тренера «Зенита», – заявил функционер. Напомним, бывший главный тренер петербуржцев Роберто Манчини покинул команду по окончании сезона. С итальянским специалистом клуб с берегов Невы занял пятое место в РФПЛ, вылетел из Кубка России в 1/16 финала и прекратил борьбу за Лигу Европы на стадии 1/8 финала.

Основным кандидатом на пост главного тренера «Зенита» называют Сергея Семака. Также сине-бело-голубые могут подписать соглашение с Маурицио Сарри, который вчера покинул «Наполи».

Фото: Сергей Дроняев
Источник:  Sport24.ru

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