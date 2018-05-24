«Валенсия» выкупила Жоффре Кондогбиа у «Интера»

Автор: Владимир Шевелев 0

Geoffrey Kondogbia

«Валенсия» выкупила у «Интера» полузащитника Жоффре Кондогбиа. Минувший сезон француз провел на «Месталье» на правах аренды.

«Летучие мыши» заключили с 25-летним хавбеком контракт до 2022 года. В договоре прописаны отступные в размере 80 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Валенсия» заплатит за Кондогбиа 25 миллионов евро в рассрочку в течение четырех лет. При этом «Интеру» полагается значительная сумма в случае дальнейшей перепродажи игрока.

В 31 матче Примеры в минувшем сезоне француз провел 31 матч, забив четыре мяча и 4 раза ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Валенсии»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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