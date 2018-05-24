Федор Смолов продолжает тренироваться индивидуально

Автор: Владимир Шевелев 0

Smolov Fedor

Сборная России продолжает подготовку на сборе в Нойштифте. Впереди —  товарищеский матч с Австрией. 

Нападающий Федор Смолов по-прежнему тренируется по индивидуальной программе. Сегодня он работает в тренажерном зале.

Во вторник 28-летний форвард получил ушиб колена на тренировке. Сообщалось, что он должен вернуться в общую группу в течение нескольких дней.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер сборной России

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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