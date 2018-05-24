Федор Смолов продолжает тренироваться индивидуально

Сборная России продолжает подготовку на сборе в Нойштифте. Впереди — товарищеский матч с Австрией.

Нападающий Федор Смолов по-прежнему тренируется по индивидуальной программе. Сегодня он работает в тренажерном зале.

Форвард @TeamRussia Федор Смолов тренируется в тренажерном зале по индивидуальной программе pic.twitter.com/B4IKNzPmPz — Сборная России (@TeamRussia) May 24, 2018

Во вторник 28-летний форвард получил ушиб колена на тренировке. Сообщалось, что он должен вернуться в общую группу в течение нескольких дней.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер сборной России

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»