Виктор Файзулин: «Не вышли из группы на ЧМ-2014 из-за вратарских ошибок. Но Акинфееву никто ничего не говорил»

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин рассказал о причинах неудачного выступления национальной команды на ЧМ-2014. По мнению хавбека, россиян подвел вратарь Игорь Акинфеев.

«У меня было три основные цели: попасть в сборную, попасть на чемпионат мира и сыграть в российском суперклубе. Я все эти цели достиг, галочки поставил. Другие чемпионаты Европы и мира это так, бонусы Я уже все видел, на чемпионате мира сыграл. Да еще и на таком классном – в Бразилии!

Почему в Бразилии Россия не вышла из группы? Все просто. Вратарские ошибки. Мы сами не играли тогда и сопернику не давали. Да, мы никакого футбола не показывали, но с нами правда было тяжело играть, мне Витцель об этом говорил.

Команда никому не интересна, футбол никакущий, но мы вымучили гол, а соперник забил за счет вратарской ошибки. Вот и все. И с Алжиром, и с Кореей были равные игры, но… Да, ошибки случаются. И Игорю никто ничего не говорил. Все понимают: сегодня он, а завтра ты», — отметил Файзулин.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»