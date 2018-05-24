Виктор Файзулин: «Не вышли из группы на ЧМ-2014 из-за вратарских ошибок. Но Акинфееву никто ничего не говорил»

Автор: Юлия Древова 0

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин рассказал о причинах неудачного выступления национальной команды на ЧМ-2014. По мнению хавбека, россиян подвел вратарь Игорь Акинфеев.

«У меня было три основные цели: попасть в сборную, попасть на чемпионат мира и сыграть в российском суперклубе. Я все эти цели достиг, галочки поставил. Другие чемпионаты Европы и мира это так, бонусы Я уже все видел, на чемпионате мира сыграл. Да еще и на таком классном – в Бразилии!

Почему в Бразилии Россия не вышла из группы? Все просто. Вратарские ошибки. Мы сами не играли тогда и сопернику не давали. Да, мы никакого футбола не показывали, но с нами правда было тяжело играть, мне Витцель об этом говорил.

Команда никому не интересна, футбол никакущий, но мы вымучили гол, а соперник забил за счет вратарской ошибки. Вот и все. И с Алжиром, и с Кореей были равные игры, но… Да, ошибки случаются. И Игорю никто ничего не говорил. Все понимают: сегодня он, а завтра ты», — отметил Файзулин.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Leo Messi

Лионель Месси: «Каждый день вспоминаю финал чемпионата мира-2014»

Viktor Faizulin

Виктор Файзулин объявил о завершении игровой карьеры

РФПЛ. 29 тур. ЦСКА — «Арсенал» — 6:0. Москва. «ВЭБ Арена». 6 апреля 2018 г.

ЦСКА отвоевал у «Спартака» путевку в групповой этап ЛЧ, Мохамед Салах и «Манчестер Сити» побили рекорды АПЛ. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 