Выбран девиз сборной России на ЧМ-2018

Стали известны девизы сборных, выступающих на чемпионате мира-2018. Команда Станислава Черчесова будет выступать под слоганом «Играй с открытым сердцем».
Германия – «Давайте вместе напишем историю».
Англия – «Сделайте нас победителями».
Саудовская Аравия – «Рыцари пустыни».
Аргентина – «Вместе за мечтой».
Австралия – «Будь храбрым, будь смелым, «соккеруз» в зелёно-золотом».
Бельгия – «Красные Дьяволы» на задании»
Бразилия – «Больше, чем 5 звёзд, 200 миллионов сердец».
Колумбия – «Одна мечта, три цвета и 50 миллионов сердец».
Коста-Рика – «Нет ничего невозможного, когда играет вся страна».
Хорватия – «Маленькая страна, большие мечты».
Дания – «Вместе творим историю».
Египет – «Когда вы говорите про Фараонов, мир должен встать и слушать».
Испания – «Вместе мы неуязвимы».
Франция – «Ваша сила, наша страсть. Вперед, Синие!».
Исландия – «Давайте исполним нашу мечту».
Япония – «Время битвы, синие самураи!».
Марокко – «Атласские львы, марокканские сердца с вами».
Мексика – «Сделаны в Мексике, созданы для победы».
Нигерия – «Крылья африканской гордости».
Панама – «Панама! Сила двух морей».
Перу – «Мы вернулись! Здесь едут 30 миллионов перуанцев».
Польша – «Вперёд, Польша!».
Португалия – «Славное прошлое, историческое настоящее».
Южная Корея – «Тигры Азии, Завоеватели мира».
Иран – «80 миллионов людей, 1 нация, 1 сердцебиение».
Сенегал – «Невозможно – это не по-сегенальски».
Сербия – «Одна команда, одна мечта – Сербия».
Швеция – «Вместе за Швецию!».
Швейцария – «Четыре языка, одна нация».
Тунис – «Россия, к вам летят орлы – рука об руку болельщики и игроки».
Уругвай – «Солнце сияет в России на светло-голубом небе».
Девизы будут нанесены на автобусы команд на время мундиаля, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Напомним, что помимо выбранного варианта девиза сборной России были такие, как «Всем сердцем и всей страной двигаемся за мечтой» и «Русские медведи движутся к победе». Опросы по слоганам национальных команд проходили на официальных ресурсах турнира.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФИФА