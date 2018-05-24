Карло Анчелотти попросил «Наполи» приобрести Карима Бензема

Новый главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти обозначил руководству главную трансферную цель в межсезонье. Ей станет форвард мадридского «Реала» Карим Бензема.

Наставник уже попросил президента неаполитанцев Аурелио Де Лаурентиса сосредоточиться на покупке нападающего. Как сообщает испанская пресса, 58-летний специалист в следующем сезоне намерен навязать туринскому «Ювентусу» борьбу в чемпионской гонке и считает, что французский футболист станет подходящим усилением.

Анчелотти уже знаком с Бензема по работе в «королевском клубе» в период с 2013 по 2015 год.

Напомним, что форвард забил 11 голов и сделал 12 голевых передач в 46 официальных матчах сезона-2017/18.

Фото: Global Look Press

Источник: AS