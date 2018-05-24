«Манчестер Сити» установил новый рекорд по футболистам, вызванным на чемпионат мира

«Манчестер Сити» побил новый рекорд чемпионатов мира. На мундиаль в Россию в составе своих национальных сборных отправятся сразу 17 игроков «горожан».

На ЧМ-2018 сыграют Фабиан Делф, Джон Стоунз, Кайл Уокер, Рахим Стерлинг (все – Англия), Эдерсон, Данило, Фернандиньо, Габриэл Жезус (все – Бразилия), Илкай Гюндоган, Лерой Сане (оба – Германия), Николас Отаменди, Серхио Агуэро (оба – Аргентина), Венсан Компани, Кевин де Брейне (Бельгия), Бернарду Силва (Португалия), Давид Сильва (Испания) и Бенжамен Менди (Франция).

Предыдущий рекорд был установлен лондонским «Арсеналом» на ЧМ-2006 (15 игроков).

Напомним, что в сезоне-2017/18 команда Хосепа Гвардиолы выиграла Премьер-лигу и Кубок английской лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Tweet