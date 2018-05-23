Вячеслав Фетисов: «В матче звезд на Северном полюсе могут сыграть Джим Керри и Ди Каприо. Надеемся на участие Путина»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал о планируемом товарищеском хоккейном матче на базе дрейфующего арктического лагеря экспедиции Русского географического общества «Барнео», расположенного недалеко от Северного полюса. Матч намечен на весну 2019 года.

Сообщается, что участие в игре уже подтвердили хоккеисты Канады, США, Норвегии, Финляндии, Дании, Швеции, Исландии.

Об идее

Идею проведения матча поддержали все. Спорт и экология смогут сегодня объединить людей. Очень важный момент, что на протяжении всего этого года мы сможем обсуждать проблемы экологии с разными известными людьми, такими, как политики, спортсмены, звезды кино. Все наши великие хоккеисты, которых знает весь мир согласятся на участие – я уверен.

О возможном участии звезд Голливуда

Мы понимаем, что тут надо максимально охватить известных людей. Мы встречались и, например, Джим Керри с интересом воспринял это предложение. Ди Каприо сказал, что не умеет кататься на коньках, но как я знаю, он уже занимается этим вопросом и думаю, что к матчу он будет готов.

О возможном участии Путина

Нашего президента сложности остановить не могут. Мы, конечно, рассчитываем, надеемся на это. В ближайшее время создадим оргкомитет, а в ближайшие две недели Артур Чилингаров даст нам варианты, как мы сможем доставить туда участников этого великого матча.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»