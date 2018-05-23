Антонио Конте не намерен расторгать контракт с «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не намерен покидать лондонский клуб. Итальянец не хочет идти на соглашение с «Челси» и покидать клуб с пониженной компенсацией.
У Конте остался еще год контракта, и расторжение обойдется «Челси» в 9 миллионов фунтов – либо специалист останется на контракте и будет получать эту зарплату, но не будет работать с командой.
Выходом для лондонцев может стать прямой переход Конте на должность тренера в другой клуб, однако количество вакансий ограничено и сокращается с каждым днем.
В минувшем сезоне «Челси» под руководством итальянского специалиста занял пятое место в АПЛ, набрав 70 очков при разнице мячей 62-38.
Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph