Антонио Конте не намерен расторгать контракт с «Челси»

Автор: Владимир Шевелев 0

Antonio Conte

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не намерен покидать лондонский клуб. Итальянец не хочет идти на соглашение с «Челси» и покидать клуб с пониженной компенсацией.

У Конте остался еще год контракта, и расторжение обойдется «Челси» в 9 миллионов фунтов – либо специалист останется на контракте и будет получать эту зарплату, но не будет работать с командой.

Выходом для лондонцев может стать прямой переход Конте на должность тренера в другой клуб, однако количество вакансий ограничено и сокращается с каждым днем.

В минувшем сезоне «Челси» под руководством итальянского специалиста занял пятое место в АПЛ, набрав 70 очков при разнице мячей 62-38.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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