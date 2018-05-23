В PES 2019 появится российская премьер-лига

Автор: Владимир Шевелев 0

РФПЛ. 6 тур. ЦСКА — «Спартак» — 2:1. Москва. «Арена ЦСКА». 12 августа 2017 г.

Комания Konami известна выпуском игры Pro Evolution Soccer (PES). Организация огласила список новых лицензированных лиг в 2019 году.

В очередной части футбольного симулятора впервые появятся российская премьер-лига, аргентинская лига SAF, португальская лига NOS, швейцарская Raiffeisen Super League, датская Superliga, шотландская Ladbrokes Premiership и бельгийская Jupiler Pro League.

Таким образом в игре появятся все без исключения команды, участвующие в этих чемпионатах, и их игроки. Konami также добавила, что этот список не полный, и вскоре будет объявлено еще о двух новых лигах.

Игра выйдет в конце августа: 28-го – в Северной Америке и 30-го – в Европе.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: твиттер PES

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Arsenal-Zenit

Премьер-лига. 27-й тур. «Арсенал» и «Зенит» сыграли вничью

Александр Головин

Интерес к Александру Головину проявляют «Ньюкасл» и «Саутгемптон»

Санкт-петербургское «Динамо» переедет в Сочи

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 