В PES 2019 появится российская премьер-лига

Комания Konami известна выпуском игры Pro Evolution Soccer (PES). Организация огласила список новых лицензированных лиг в 2019 году.

В очередной части футбольного симулятора впервые появятся российская премьер-лига, аргентинская лига SAF, португальская лига NOS, швейцарская Raiffeisen Super League, датская Superliga, шотландская Ladbrokes Premiership и бельгийская Jupiler Pro League.

Таким образом в игре появятся все без исключения команды, участвующие в этих чемпионатах, и их игроки. Konami также добавила, что этот список не полный, и вскоре будет объявлено еще о двух новых лигах.

Игра выйдет в конце августа: 28-го – в Северной Америке и 30-го – в Европе.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: твиттер PES

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»