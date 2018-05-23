«Краснодар» подпишет защитника «Андерлехта» за 6 миллионов евро

Автор: Владимир Шевелев 0

Uroš Spajić

Известный комментатор Нобель Арустамян рассказал о возможном приобретении «Краснодара». Сербский защитник «Андерлехта» Урош Спайич может оказаться на Юге России.

«Краснодар» все же подписал защитника Андерлехта Уроша Спайича. Сумма сделки – 6 миллионов евро. В ближайшие дни, а может и часы, об этом должны объявить официально.

Спайич – центральный защитник, к которому проявляли интерес и другие клубы РФПЛ. Но «Краснодар» собирается купить еще одного центрального защитника. После ухода Гранквиста клуб решился на капитальную перестройку защиты», – написал Арустамян.

В завершившемся сезоне 25-летний защитник провел за «Андерлехт» 28 матчей в чемпионате Бельгии и забил один мяч.

Фото: Global Look Press
Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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