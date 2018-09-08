Павел Погребняк: «Сколько Терри? 37? Трудно сказать, что подвигло его подписать контракт с красно-белыми»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

погребняк

Форвард «Урала» Павел Погребняк прокомментировал возможный трансфер английского защитника Джона Терри в «Спартак». Игрок считает, что англичанин решил подзаработать в России.

«Сколько ему? 37? Трудно сказать, что подвигло его подписать контракт с красно-белыми. Конечно же желание заработать.

Я так понимаю, в России он был однажды, когда играл в финале Лиги чемпионов. Вот теперь поживет у нас, посмотрит страну. Тем более у нас после чемпионата мира созданы все условия для комфортной жизни. Раз к нам хотят приезжать и играть такие мастера, это о чем-то говорит.

Терри 37 лет, но я знаю его как профессионала. Из Лиги чемпионов «Спартак» вылетел, а для РПЛ Джон – самое то. Возраст сейчас никого не пугает, тем более для центрального защитника опыт – скорее плюс.

Ему не надо адаптироваться к нашей лиге, он не молодой парень и поиграл на самых больших стадионах мира. Я только что от братьев узнал новость о переходе и сразу подумал о матче со «Спартаком»: будет очень интересно снова сыграть против Терри», – сказал Погребняк.

Фото: Global Look Press
Источник:«Чемпионат»

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