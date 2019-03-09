Чичарито: «Вест Хэму» необходима психология топ-клубов»

Форвард «Вест Хэм Юнайтед» Хавьер Эрнандес заявил, что команде необходимо финишировать в еврокубковой зоне. По словам мексиканца, для этого нужно подходить к каждому матчу как топ-клуб.

«Наша цель — финиш в еврокубковой зоне. Если хочешь играть в Европе, необходимо иметь мышление топ-клуба, нужны стабильные результаты. Нельзя думать, что в матчах с более слабыми оппонентами результат придет сам собой.

Существуют ловушки, в которые можно попасть. Топ-клубы не позволяют себе расслабленности в матчах с подобными оппонентами. Поэтому очень важно изменить настрой и мышление. Мы должны доказать, что достойны седьмого места в турнирной таблице.

Неважно, играем с «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «Кардиффом» или «Хаддерсфилдом». В каждом матче необходимо полностью выкладываться. Все команды в АПЛ представляют угрозу, ведь это самая конкурентная лига в мире», — сказал 30-летний форвард.

«Вест Хэм» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт клуба «Вест Хэм»