Аарон Рэмзи подписал предконтрактное соглашение с туринским «Ювентусом»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи подписал предконтрактное соглашение с туринским «Ювентусом». Рэмзи станет свободным агентом 1 июля и после этого вступит в силу его соглашение с итальянской командой.

Контракт валлийца с «бьянконери» будет рассчитан на 4 года. Полузащитник станет самым высокооплачиваемым британским игроком в истории, его базовая зарплата составит более 400 тысяч фунтов в неделю.

За «Арсенал», в который Рэмзи перешел в 2008 году, 28-летний хавбек сборной Уэльса сыграл более 360 матчей в различных турнирах, забил 62 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Аарон Рэмзи в пятницу подпишет контракт с «Ювентусом»

«ПСЖ» поборется за Рэмзи

Погба

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут совершить обмен игроками

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 