Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмзи подписал предконтрактное соглашение с туринским «Ювентусом». Рэмзи станет свободным агентом 1 июля и после этого вступит в силу его соглашение с итальянской командой.

Контракт валлийца с «бьянконери» будет рассчитан на 4 года. Полузащитник станет самым высокооплачиваемым британским игроком в истории, его базовая зарплата составит более 400 тысяч фунтов в неделю.

За «Арсенал», в который Рэмзи перешел в 2008 году, 28-летний хавбек сборной Уэльса сыграл более 360 матчей в различных турнирах, забил 62 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

