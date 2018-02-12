Ивелин Попов перешел в «Рубин» на правах аренды

Автор: Дмитрий Темников 0

Попов

«Рубин» продолжает усиливаться во время зимнего ТО. В команду перешел полузащитник «Спартака» Ивелин Попов. 

Об аренде болгарского футболиста сообщается на странице красно-белых в твиттере. Попов будет играть в «Рубине» до конца текущего сезона.

С июля 2017 года 30-летний хавбек провел за москвичей 21 встречу во всех турнирах. В этих матчах он сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер ФК «Спартак» 

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