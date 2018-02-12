Ивелин Попов перешел в «Рубин» на правах аренды

«Рубин» продолжает усиливаться во время зимнего ТО. В команду перешел полузащитник «Спартака» Ивелин Попов.
Об аренде болгарского футболиста сообщается на странице красно-белых в твиттере. Попов будет играть в «Рубине» до конца текущего сезона.
Ивелин Попов переходит в «Рубин» на правах аренды
Полузащитник красно-белых будет выступать за казанский клуб до конца сезона. #Спартак #Spartak pic.twitter.com/vdE5do6TM5
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) February 12, 2018
С июля 2017 года 30-летний хавбек провел за москвичей 21 встречу во всех турнирах. В этих матчах он сделал одну голевую передачу.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер ФК «Спартак»