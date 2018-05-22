Харри Кейн будет капитаном сборной Англии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назначил капитана на предстоящий чемпионат мира. Им был выбран нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн.

«Кейн – настоящий профессионал. Для капитана очень важно поддерживать высокий стандарт отношения к работе ежедневно.

У него есть убеждения, важно показать команде, что ее капитаном будет футболист, который является одним из лучших в мире на протяжении долгого времени», – сказал Саутгейт.

В завершившемся сезоне Харри кейн провел за «Тоттенхэм» 37 матчей в АПЛ, забил 30 мячей и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер сборной Англии

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»