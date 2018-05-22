Харри Кейн будет капитаном сборной Англии на ЧМ-2018

Автор: Владимир Шевелев 0

Harry Kane Cap

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назначил капитана на предстоящий чемпионат мира. Им был выбран нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн.

«Кейн – настоящий профессионал. Для капитана очень важно поддерживать высокий стандарт отношения к работе ежедневно.

У него есть убеждения, важно показать команде, что ее капитаном будет футболист, который является одним из лучших в мире на протяжении долгого времени», – сказал Саутгейт.

В завершившемся сезоне Харри кейн провел за «Тоттенхэм» 37 матчей в АПЛ, забил 30 мячей и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер сборной Англии

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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