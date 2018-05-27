Александр Ерохин покинул тренировку сборной России из-за травмы

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Россия - Новая Зеландия

Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу с Австрией на сборе в Нойшифте. Во время одной из тренировок травму получил полузащитник Александр Ерохин.

На сегодняшнюю тренировку команда вышла в полном составе, однако во время занятия травму получил полузащитник Александр Ерохин.

Из-за ушиба стопы 28-летний хавбек не смог участвовать в тренировке в общей группе и ушел в тренажерный зал.

Напомним, сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, «Лужники»), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара)

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс

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