Александр Ерохин покинул тренировку сборной России из-за травмы

Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу с Австрией на сборе в Нойшифте. Во время одной из тренировок травму получил полузащитник Александр Ерохин.

На сегодняшнюю тренировку команда вышла в полном составе, однако во время занятия травму получил полузащитник Александр Ерохин.

Из-за ушиба стопы 28-летний хавбек не смог участвовать в тренировке в общей группе и ушел в тренажерный зал.

Напомним, сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, «Лужники»), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара)

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс