Игорь Ледяхов утвержден в должности главного тренера «Ахмата»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Игорь Ледяхов утвержден в должности главного тренера грозненцев. Со специалистом будет заключен долгосрочный контракт, сообщил президент футбольного клуба Магомед Даудов.

Ледяхов исполнял обязанности главного тренера с 8 апреля. В шести матчах под его руководством грозненцы одержали три победы, не проиграв ни разу.

«Своим трудом, профессионализмом, любви к коллективу и результатом, Игорь Анатольевич заслужил быть назначенным главным тренером команды. И сегодня хочу объявить о его назначении на должность главного тренера команды «Ахмат». В ближайшие дни мы подпишем с ним долгосрочный контракт», – сказал Даудов.

В завершившемся сезоне «Ахмат» занял девятое место в РФПЛ, набрав 39 очков при разнице мячей 30-34.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ахмата»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»