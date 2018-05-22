Массимилиано Аллегри попросил руководство «Ювентуса» купить Милинковича-Савича или вернуть Погба

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри определил трансферные цели клуба на летнее трансферное окно. Как сообщает источник, специалист попросил руководство клуба купить хавбека «Лацио» Сергея Милинковича-Савича или вернуть в команду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Подписание 23-летнего серба будет непростой задачей: на игрока претендует ряд европейских топ-клубов, а «Лацио» требует за игрока 80-100 млн евро.

Погба же провел неоднозначный сезон в «МЮ» и, возможно, захочет сменить клуб. У него также имеются проблемы во взаимоотношениях с главным тренером Жозе Моуринью.

Среди альтернативных кандидатов также рассматриваются полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо, хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини и Матео Ковачич из «Реала».

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»