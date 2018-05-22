«Ливерпуль» интересуется Джанлуиджи Доннаруммой, но не готов платить 70 миллионов евро

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Ливерпуль». По информации источника, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп провел встречу с агентом 19-летнего вратаря Мино Райолой.

«Ливерпуль» готов предложить за Доннарумму около 40 млн евро плюс одного из игроков команды.

«Милан» не собирается отпускать игрока на таких условиях и требует за футболиста не менее 70 млн евро.

В минувшем сезоне юный голкипер провел за «россонери» все 38 матчей в Серии А, пропустил 42 мяча и 12 раз сохранял ворота в неприкосновенности.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»