«Краснодар» провел переговоры о трансфере защитника «Гамбурга» Пападопулоса

Автор: Владимир Шевелев 0

Kyriakos Papadopoulos

После ухода Андреаса Гранквиста «Краснодар» ищет укрепления обороны. Центральный защитник «Гамбурга» Кирьякос Пападопулос может продолжить карьеру в составе «быков».

Как сообщает источник, представители российского клуба ведут переговоры о трансфере 26-летнего игрока сборной Греции и уже сделали первое предложение.

Пападопулос перебрался в «Гамбург» в 2016 году за 6,5 млн евро из «Байера».

В минувшем сезоне греческий защитник провел 29 матчей в Бундеслиге, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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