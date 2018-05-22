Люсьен Фавр – новый главный тренер дортмундской «Боруссии»

В Дортмунде вновь сменился тренер. Главным на тренерском станет Люсьен Фавр, известный в Бундеслиге по работе с менхенгладбахской «Боруссией».

60-летний швейцарский специалист заключил контракт до 2020 года. После подписания соглашения тренер заявил: «Тренировать «Боруссию» — восхитительная и ответственная задача. Для меня удовольствие быть здесь».

Ранее специалист уже работал в Германии: с 2007 по 2009 год он возглавлял «Герту», а с 2011 по 2015 – менхенгладбахскую «Боруссию».

Последние два сезона Люсьен Фавр возглавлял французскую «Ниццу». В завершившемся сезоне команда с Лазурного берега заняла восьмое место в Лиге 1, набрав 54 очка при разнице мячей 53-52.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер «Боруссии» Д

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»