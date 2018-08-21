Лондонский «Арсенал» запросил у «Уфы» просмотр 18-летнего защитника

В «Уфу» поступило письмо из лондонского «Арсенала» с запросом на просмотр 18-летнего защитника команды Игоря Дивеева. Российский клуб пока не дал ответа лондонцам.

«Арсенал» заинтересовался Дивеевым после его удачного выступления за сборную России U20 на международном турнире COTIF-2018, где национальная команда дошла до финала. В решающем матче, в котором Дивеев отметился голом, россияне уступили Аргентине.

Дивеев является воспитанником «Уфы», за которую еще не успел дебютировать в РПЛ.

В прошлом сезоне игрок провел 24 матча за молодежную команду «Уфы» в первенстве России и забил 3 гола, а в нынешней кампании отыграл одну встречу за «Уфу-2» во Втором дивизионе.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»