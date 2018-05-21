Дмитрий Парфенов станет главным тренером «Урала»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подтвердил смену тренера в клубе. опытного специалиста сменит Дмитрий Парфенов, возглавлявший вылетевший «Тосно».

«Парфенов станет главным тренером «Урала», а я останусь в роли консультанта. Я буду отвечать за детско-юношеский футбол, у нас есть молодежная команда.

Основной команде буду помогать по селекции, но на тренерской скамейке меня не будет. Я буду советником президента Григория Иванова по спортивным делам», – сказал Тарханов.

В завершившемся сезоне «Урал» под руководством Тарханова занял 12-е место в РФПЛ, набрав 37 очков при разнице мячей 31-32.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»