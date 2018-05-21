Минобороны защитит стадионы ЧМ-2018 от атак дронов

Военные будут защищать стадионы, на которых пройдут матчи ЧМ-2018, от возможных атак с дронов. Минобороны сформировало специальные мобильные группы противодействия беспилотникам.

Защита будет осуществляться маневренными группами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), выделенными Минобороны и оснащенными в том числе экспериментальными техническими средствами.

Дополнительной закупки специальной техники к чемпионату мира не потребовалось – Минобороны использует комплексы, уже стоящие на вооружении.

Средства позволяют производить поиск, обнаружение и пеленгование источников излучения радио, радиотехнических систем. Также они позволяют подавлять базовые станции сотовой связи GSM-диапазона, устройств GPS и спутниковой связи.

Ранее атакам с беспилотников подверглись российские военные объекты в Сирии. В результате погибли два человека, были повреждены четыре самолета и два вертолета, взорвался склад с боеприпасами.

Фото: Global Look Press

Источник: РБК

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»