Минобороны защитит стадионы ЧМ-2018 от атак дронов

Автор: Владимир Шевелев 0

Эмблема ЧМ-2018

Военные будут защищать стадионы, на которых пройдут матчи ЧМ-2018, от возможных атак с дронов. Минобороны сформировало специальные мобильные группы противодействия беспилотникам.

Защита будет осуществляться маневренными группами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), выделенными Минобороны и оснащенными в том числе экспериментальными техническими средствами.

Дополнительной закупки специальной техники к чемпионату мира не потребовалось – Минобороны использует комплексы, уже стоящие на вооружении.

Средства позволяют производить поиск, обнаружение и пеленгование источников излучения радио, радиотехнических систем. Также они позволяют подавлять базовые станции сотовой связи GSM-диапазона, устройств GPS и спутниковой связи.

Ранее атакам с беспилотников подверглись российские военные объекты в Сирии. В результате погибли два человека, были повреждены четыре самолета и два вертолета, взорвался склад с боеприпасами.

Фото: Global Look Press
Источник: РБК 

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Лео Месси

Лучшие тексты недели: «Зенит», Месси, «Краснодар», Милнер и «Бавария»

Samara Arena

Алексей Сорокин: «Зима задержала спячку у газонов, но никаких тревог у нас нет»

Brazil

Неймар, Филиппе Коутиньо и Роберто Фирмино вошли в итоговую заявку сборной Бразилии на ЧМ-2018

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 