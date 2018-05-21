Определились 26 участников Лиги чемпионов в сезоне 2018-19

Определились 26 из 32 участников Лиги чемпионов-2018/19. Среди них две российские команды.

В следующем розыгрыше ЛЧ сыграют:

«Барселона», «Атлетико», «Реал», «Валенсия» (все — Испания), «Бавария», «Шальке», «Хоффенхайм», «Боруссия» Д (все — Германия), «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» (все — Англия), «Ювентус», «Наполи», «Рома», «Интер» (все — Италия), ПСЖ, «Монако», «Лион» (все — Франция), «Локомотив», ЦСКА (оба — Россия), «Шахтер» (Украина), «Брюгге» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «Виктория Пльзень» (Чехия) и «Порту» (Португалия).

УЕФА может не допустить «Галатасарай» к еврокубкам из-за нарушений финансового fair play. Решение будет вынесено в июне.

Еще 6 участников будут определены в отборочном турнире: 2 — в «нечемпионской» части и 4 — в «чемпионской». Московский «Спартак» стартует с третьего квалификационного раунда в «нечемпионской» части.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»