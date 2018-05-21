Виллиан планирует уйти из «Челси», если Антонио Конте останется в клубе

Автор: Владимир Шевелев 0

Willian

Полузащитник «Челси» Виллиан может покинуть клуб в период летнего трансферного окна. Бразилец недоволен совместной работой с главным тренером «Челси» Антонио Конте.

Виллиан собирается уйти из команды, если итальянский специалист сохранит свой пост. Интерес к 29-летнему хавбеку проявляет «Манчестер Юнайтед», но до официального предложения дело пока не дошло.

У Виллиана остается еще 2 года по действующему контракту с «Челси», в завершившемся сезоне он провел за «синих» 54 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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