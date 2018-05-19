Джанлуиджи Буффон провел прощальный матч за «Ювентус»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон провел свой последний матч за туринский клуб. По окончании сезона он покинет команду.

На 63-й минуте игры «Ювентус» — «Верона» (2:1) Джанлуиджи Буффона под аплодисменты символично заменил резервный вратарь Карло Пинсольо. Джиджи выступал за «Старую синьору» с 2001 года.

Для Буффона это 640-й матч в серии А. Больше него игр провел только легендарный защитник «Милана» Паоло Мальдини – 647.

У Джиджи уже есть ряд отличных предложений из других команд, в том числе — из «ПСЖ» и «МЮ».

Фото: Global Look Press

Источник: Opta

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»