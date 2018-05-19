Далер Кузяев: «После ЧМ-2018 надо принимать предложения от европейских клубов»

Автор: Владимир Шевелев 0

Daler Kuzyaev

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев готовится к ЧМ-2018. 25-летний хавбек прокомментировал возможность перебраться в европейский клуб после мирового форума.

«Чемпионат мира – это большой шанс для многих проявить себя. Если будут предложения от европейских клубов, надо рассматривать их и принимать. Из нашей сборной скорее молодые ребята могут уехать. Федя Смолов и Саша Головин.

Я сейчас игрок «Зенита», но если будет предложение из Европы, рассмотрю с разных сторон», – сказал Кузяев.

В завершившемся сезоне Далер Кузяев провел за «Зенит» 26 матчей в РФПЛ, забил 6 мячей и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport 24 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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