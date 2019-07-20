«Аякс» оформил трансфер Эдсона Альвареса

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Аякс» объявил о трансфере защитника Эдсона Альвареса. Мексиканский защитник выступает за клуб «Америка» из Мехико.

Осталось согласовать некоторые финальные детали, также футболисту предстоит медосмотр.

Альварес заключит с «Аяксом» контракт до 30 июня 2024 года. Трансфер обойдется в 17 миллионов долларов.

В минувшем сезоне на счету футболиста 46 матчей, 3 гола и голевой пас. Альварес также провел 28 матчей и забил 1 гол за сборную Мексики, мексиканец участвовал на чемпионате мира 2018 года, который прошел в России.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Аякса»

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