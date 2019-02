Леон Горетцка признан лучшим игроком января в чемпионате Германии

Полузащитник «Баварии» Леон Горетцка был назван лучшим игроком января в чемпионате Германии. В январе 24-летний немец сделал дубль в матче с «Хоффенхаймом» (3:1) и стал автором одного из голов во встрече со «Штутгартом» (4:1).

На приз также претендовали футболисты Рафаэл Геррейру и Лукаш Пищек («Боруссия Дортмунд»), Даниэль Бронзинск («Майнц»), Даниэль Калиджури («Шальке-04») и Ондрей Дуда («Герта»).

Three goals in two games sees Goretzka land the #BundesligaPOTM award for January 👏

Congratulations, @leongoretzka_ 🏆@EASPORTSFIFA #FIFA19 pic.twitter.com/Lbzo33y5Gm

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 15, 2019