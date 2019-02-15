Леон Горетцка признан лучшим игроком января в чемпионате Германии

Полузащитник «Баварии» Леон Горетцка был назван лучшим игроком января в чемпионате Германии. В январе 24-летний немец сделал дубль в матче с «Хоффенхаймом» (3:1) и стал автором одного из голов во встрече со «Штутгартом» (4:1).

На приз также претендовали футболисты Рафаэл Геррейру и Лукаш Пищек («Боруссия Дортмунд»), Даниэль Бронзинск («Майнц»), Даниэль Калиджури («Шальке-04») и Ондрей Дуда («Герта»).

В текущем сезоне бундеслиги Горетцка провел 16 матчей, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Бавария» в турнирной таблице Бундеслиги после 21 тура занимает второе место, набрав 45 очков. Мюнхенцы отстают от лидирующей дортмундской «Боруссии» на пять баллов. В 22-м туре «Бавария» сыграет в гостях с «Аугсбургом». Этот матч состоится сегодня, 15 февраля.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт Бундеслиги