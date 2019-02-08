Полузащитник «Барселоны» Артур Рамос выбыл на месяц из-за травмы левой ноги

Полузащитник «Барселоны» Артур Рамос получил травму подколенного сухожилия левой ноги. Хавбек не сможет играть около месяца.

Из-за повреждения бразильский футболист пропустит от трех до четырех недель и, скорее всего, не поможет команде в матчах с «Атлетиком», «Вальядолидом» и «Севильей» в Примере, «Реалом» в Кубке Испании и «Лионом» в первом раунде 1/8 финала Лиги чемпионов.

Под вопросом остается и участие Артура в игре с «Реалом» в 26-м туре чемпионата, которая состоится в Мадриде 2 марта.

Артур перешел в «Барселону» из «Гремио» минувшим летом. Сумма трансфера составила € 31 млн. В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел 16 матчей в Примере, в которых отдал 1 результативную передачу и получил 2 желтые карточки.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Барселоны»