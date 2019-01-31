«Эмполи» договорился с «Зенитом» об аренде Михи Мевли

Защитник российского «Зенита» Миха Мевля продолжит карьеру в чемпионате Италии. «Эмполи» договорился об аренде 28-летнего словенского футболиста с опцией возможного выкупа.

Сегодня, 31 января, Миха должен был прибыть в Италию, чтобы пройти медосмотр для «Эмполи».

Мевля перешел в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года, подписав с питерцами соглашение на четыре года. Ранее Миха выступал за «Горицу», «Лозанну», «Бней Сахнин» и бухарестское «Динамо». В этом сезоне защитник принял участие в шести матчах.

28 января «Зенит» объявил о приобретении защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого, который, как и Мевля, выступает на позиции центрального защитника.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia