Форвард «Милана» входит в сферу интересов «Зенита»

«Зенит» готов включиться в борьбу за форварда «Милана» Николу Калинича. Также хорватским футболистом интересуются несколько клубов Бундеслиги.
В нынешнем сезоне Калинич провел 30 матчей в чемпионате Италии и отметился 5 голами. Форвард в августе 2017 года перешел из «Фиорентины» в «Милан» на правах аренды с обязательным выкупом по окончании нынешнего сезона.
Ранее сообщалось об интересе к Калиничу со стороны двух других российских клубов — «Спартака» и «Локомотива».
Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport