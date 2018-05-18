Форвард «Милана» входит в сферу интересов «Зенита»

«Зенит» готов включиться в борьбу за форварда «Милана» Николу Калинича. Также хорватским футболистом интересуются несколько клубов Бундеслиги.

В нынешнем сезоне Калинич провел 30 матчей в чемпионате Италии и отметился 5 голами. Форвард в августе 2017 года перешел из «Фиорентины» в «Милан» на правах аренды с обязательным выкупом по окончании нынешнего сезона.

Ранее сообщалось об интересе к Калиничу со стороны двух других российских клубов — «Спартака» и «Локомотива».

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»