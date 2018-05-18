Форвард «Милана» входит в сферу интересов «Зенита»

Автор: Владимир Шевелев 0

Nikola Kalinic

«Зенит» готов включиться в борьбу за форварда «Милана» Николу Калинича. Также хорватским футболистом интересуются несколько клубов Бундеслиги.

В нынешнем сезоне Калинич провел 30 матчей в чемпионате Италии и отметился 5 голами. Форвард в августе 2017 года перешел из «Фиорентины» в «Милан» на правах аренды с обязательным выкупом по окончании нынешнего сезона.

Ранее сообщалось об интересе к Калиничу со стороны двух других российских клубов — «Спартака» и «Локомотива».

Фото: Global Look Press
Источник: Tuttosport

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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