Джанлуиджи Буффон может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ»

«Манчестер Юнайтед» интересуется голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном. Сообщается, что английский клуб уже контактировал с представителями Джиджи.

Накануне 40-летний голкипер сообщил, что покинет «Ювентус» по окончании нынешнего сезона. Ветеран также заявил, что получил «несколько очень интересных предложений».

Наряду с «МЮ» заинтересованность в опытном кипере проявляет и «ПСЖ». Парижский клуб предлагает 40-летнему вратарю контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год. Кроме того, в «ПСЖ» готовы сразу сделать Буффона капитаном команды.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил Буффону 2-летний контракт и готов доверить ему место в стартовом составе.

Буффон перешел в «Ювентус» из «Пармы» в 2001 году. За 17 лет в составе туринского клуба он 9 раз становился чемпионом итальянской Серии А и выиграл четыре национальных Кубка.

В завершающемся сезоне Джиджи провел за «Старую синьору» 20 матчей в Серии А, пропустил 14 мячей и 11 раз сохранял ворота в неприкосновенности.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»