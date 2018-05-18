Джо Харт о невызове в сборную Англии на ЧМ-2018: «Не буду лгать, я опустошен»

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт завершающийся сезон провел на правах аренды за «Вест Хэм». Вратарь прокомментировал непопадание в итоговую заявку сборной Англии на ЧМ-2018.

«Не буду лгать, я опустошен. После 2 лет попыток извлечь максимум из реально тяжелой ситуации такое трудно принять. Я горжусь тем, что играл каждую минуту, чтобы пройти квалификацию с командой и сделать действительно важный вклад в этот результат.

Я знаю, какой вклад я сделал в команду, но что есть, то есть. Удачи сборной, игроки знают, что, хоть меня и не будет с ними, но на этот раз я надену футболку сборной Англии в качестве фаната и буду поддерживать до конца», – написал Харт.

Джо Харт выступает за сборную Англии с 2008 года, за это время он сыграл 75 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: инстарам Джо Харта

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»