«Атлетико» предлагает Гризманну контракт с зарплатой 25 млн евро в год

Автор: Владимир Шевелев 0

Antoine Griezmann 3

Испанский тореадор Мигель Абеллан рассказал, что «Атлетико» хочет сохранить нападающего Антуана Гризманна. Абеллан был приглашен на официальный клубный ужин в Лионе после победы в Лиге Европы.

«На официальном ужине клуба я узнал, что «Атлетико» предлагает Гризманну. Что-то вроде 25 миллионов евро после выплаты налогов», – рассказал тореадор в эфире Radio Marca.

Ранее сообщалось, что Гризманн близок к переходу в «Барселону». Каталонский клуб готов заплатить за него отступные 100 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Антуан Гризманн провел за «Атлетико» 31 матч в испанской Примере, забил 19 мячей и отдал 9 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

 

 

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Antoine Griezmann

«Атлетико» готов платить Гризманну 20 млн евро в год, чтобы предотвратить трансфер в «Барселону»

Лионель Месси считает, что «Барселоне» не следует приобретать Антуана Гризманна

Эдинсон Кавани

Эдинсон Кавани готов на понижение зарплаты ради перехода в «Атлетико»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 