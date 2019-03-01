Марк-Андре тер Штеген: «В 2016 году задумывался об уходе из «Барселоны»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген признался, что в свое время задумывался об уходе из клуба. Голкипер мог покинуть команду в 2016 году.

«Собственно, и мне, и Клаудио Браво пришлось справляться с тем, что мы конкурировали за звание первого номера. Он отличный вратарь, завоевавший тогда место в стартовом составе. Тренеру не пришлось вносить изменения, потому что в чемпионате у него был голкипер, показывающий хорошую игру.

Естественно, в такой ситуации задумываешься о своем будущем, потому что игровая практика – это самое главное. Если бы тренер сказал, что теперь я играю в чемпионате, а Браво в других турнирах, лучше бы не стало. Я не этого хотел и в 2016 году задумывался об уходе из «Барселоны».

Я и Клаудио были откровенны касательно сложившейся ситуации. В определенный момент продолжаться так больше не могло. «Барселона» сделала конкретный выбор и выбрала меня. Думаю, пока я это оправдываю», – рассказал немец.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal