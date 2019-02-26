Мауро Икарди не хочет уезжать из Италии и может перейти в «Ювентус» или «Наполи»

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди не намерен уезжать из Италии по семейным обстоятельствам.

Форвард в данный момент рассматривает варианты продолжения карьеры, но хочет остаться в Италии. Интерес к нему проявляют «Ювентус» и «Наполи».

Руководство «Интера» лишило Икарди капитанской повязки из-за поведения его жены Ванды Нары во время переговоров о продлении контракта футболиста. После этого аргентинец пропустил несколько матчей. Позже появилась информация, что у нападающего травма колена. Нынешнее соглашение Икарди с «Интером» рассчитано до лета 2021 года.

В этом сезоне 26-летний Икарди принял участие в 20 матчах чемпионата Италии, в которых забил девять голов.

Аргентинец выступает за «Интер» с 2013 года. Ранее Икарди играл за «Сампдорию».

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere dello Sport