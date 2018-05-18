Диего Марадона может уйти из брестского «Динамо» через год, если его не устроит местный климат

Несколько дней назад чемпион мира-1986 в составе сборной Аргентины Диего Марадона стал председателем правления брестского «Динамо». Однако в контракте есть пункт, благодаря которому он может покинуть клуб ровно через год.

По данным СМИ, 57-летний Марадона имеет право расторгнуть контракт , если его не устроит белорусский климат. Также сообщается, что Диего Армандо может пригласить в штаб «Динамо» до пяти своих помощников. Брестская команда идет на восьмом месте в национальном первенстве после семи туров, набрав девять баллов.

Напомним, в последний раз Марадона работал в «Аль-Фуджайре» из ОАЭ. Весной этого года соглашение между сторонами было разорвано.

Фото: Global Look Press

Источник: La Nacion