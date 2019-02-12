Рейс дортмундской «Боруссии» задержан из-за забытого Джейдоном Санчо паспорта

Вылет дортмундской «Боруссии» в Лондон на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» был задержан. Это произошло из-за того, что футболист команды забыл паспорт.

По информации источника, Джейдон Санчо явился в аэропорт без документа. 18-летний полузащитник был вынужден вернуться домой, что и вызвало задержку. Сообщается, что вылет был задержан примерно на полчаса.

В нынешнем сезоне Джейдон Санчо принял участие в 5 матчах Лиги чемпионов, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу.

Напомним, первый матч между «Тоттенхэмом» и «Боруссией» состоится 13 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Фото: Лидия Дидык

Источник: BBC